Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

VIH : les Africains âgés, grands oubliés des soins et de la recherche

par Francesc Xavier Gomez-Olive Casas, Research Manager at MRC/Wits Agincourt Research Unit, University of the Witwatersrand
Luicer Anne Ingasia Olubayo, Postdoctoral fellow, University of the Witwatersrand
Le vieillissement avec le VIH est désormais une réalité mondiale en matière de santé publique, en particulier en Afrique. La réponse doit refléter cette réalité.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Immigration : un débat confus et mal étayé
~ Le vent, un allié pour décarboner le transport maritime
~ La chute de Troie est en partie due à la surexploitation de la nature – des leçons de l’âge du bronze
~ Prisons de haute sécurité : efficaces contre le crime organisé ?
~ Lutter contre les micro-violences à l’école : ces attentions qui changent la donne
~ Juifs ultra-orthodoxes en Israël : l’exemption de service militaire face à l’épreuve de la guerre
~ Les leçons marketing d’un chef-d’œuvre télévisuel, « Mad Men »
~ Quand Dexter inspire Shein : comment les antihéros transforment la publicité
~ Concilier rentabilité et émission de carbone, c’est possible
~ Pourquoi la construction des villages JO de Paris 2024 fut une réussite
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter