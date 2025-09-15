Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les leçons marketing d’un chef-d’œuvre télévisuel, « Mad Men »

par Albéric Tellier, Professeur Agrégé des Universités en sciences de gestion, Université Paris Dauphine – PSL
Emeline Martin, Maîtresse de conférences en sciences de gestion, Université d’Angers
La série « Mad Men » suit les créateurs et les salariés d’une agence de publicité new-yorkaise, dans les années 1960. Mais ce qu’elle nous dit du marketing et de la publicité va bien au-delà.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
