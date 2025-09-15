Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand Dexter inspire Shein : comment les antihéros transforment la publicité

par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Les marques s’inspirent des antihéros de séries pour transformer leurs controverses en atouts marketing, exploitant notre tolérance pour neutraliser les critiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
