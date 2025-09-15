Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la construction des villages JO de Paris 2024 fut une réussite

par Geneviève Zembri-Mary, Professeure en Urbanisme et Aménagement, CY Cergy Paris Université
Le village des athlètes et le village des médias ont été livrés à temps et trouvent aujourd'hui une seconde vie avec des habitations, des commerces et des entreprises. Comment l'expliquer ?


