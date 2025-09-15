Côte d’Ivoire. La personne élue président·e devra s’attaquer aux problèmes urgents en matière de droits humains

par Amnesty International

La personne élue président·e de la Côte d’Ivoire doit saisir l’occasion de son mandat pour donner la priorité aux droits humains de tous les habitant·e·s du pays, a déclaré Amnesty International lors du lancement d’un manifeste listant six priorités clés pour le prochain gouvernement. La liste officielle des candidat·e·s à l’élection du 25 octobre a […] The post Côte d’Ivoire. La personne élue président·e devra s’attaquer aux problèmes urgents en matière de droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet