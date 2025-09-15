Burkina Faso : Des groupes armés islamistes ont massacré des civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en février 2025 montrant apparemment Ousmane Dicko, frère cadet de Jafar Dicko, le chef du GSIM au Burkina Faso. © 2025 Privé Deux groupes armés islamistes ont tué plusieurs dizaines de civils lors de trois attaques distinctes dans le nord du Burkina Faso depuis le mois de mai.Depuis le début de leur insurrection au Burkina Faso en 2016, les groupes armés islamistes ont, à plusieurs reprises, attaqué et déplacé de force des dizaines de milliers de civils. Le gouvernement cible de plus en plus…



Lire l'article complet