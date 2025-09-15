Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Burkina Faso : Des groupes armés islamistes ont massacré des civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en février 2025 montrant apparemment Ousmane Dicko, frère cadet de Jafar Dicko, le chef du GSIM au Burkina Faso. © 2025 Privé Deux groupes armés islamistes ont tué plusieurs dizaines de civils lors de trois attaques distinctes dans le nord du Burkina Faso depuis le mois de mai.Depuis le début de leur insurrection au Burkina Faso en 2016, les groupes armés islamistes ont, à plusieurs reprises, attaqué et déplacé de force des dizaines de milliers de civils. Le gouvernement cible de plus en plus…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le colostrum, premier lait maternel : bénéfices, méconnaissance et croyances
~ La crise économique au Liban en 1966 a-t-elle été provoquée par les États-Unis ?
~ Procès Bolsonaro : le Brésil montre la voie aux pays où la démocratie est attaquée
~ Un repas gastronomique sans viande est-il concevable en France ?
~ Drones en Pologne : Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de l’escalade
~ La cloche de la paix sonne à l’ONU, au milieu d’une cacophonie de conflits
~ Ebola en RDC : l’épidémie peut être contenue si le soutien s’accroît, selon l'OMS
~ Israël-Palestine : l’Assemblée générale tente de relancer la solution à deux États
~ La Guinée équatoriale déboutée dans l’affaire de immeuble de l’avenue Foch
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les incursions de drones en Pologne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter