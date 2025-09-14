Tolerance.ca
Le colostrum, premier lait maternel : bénéfices, méconnaissance et croyances

par Joël Candau, Professeur émérite en anthropologie, Université Côte d’Azur
Véronique Ginouvès, Ingénieure de recherche, responsable du secteur Archives de la recherche, archives en sciences humaines et sociales, Aix-Marseille Université (AMU)
Les pratiques liées à l’allaitement maternel du bébé – et plus particulièrement le don de colostrum secrété après l’accouchement – varient dans le monde. Ses bienfaits sont pourtant démontrés.La Conversation


