Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La crise économique au Liban en 1966 a-t-elle été provoquée par les États-Unis ?

par Charbel Cordahi, Professeur de Finance & Economie, Grenoble École de Management (GEM)
En 1966, le Liban connaît une crise de liquidité et la faillite de la banque Intra. Son origine : un choc récessif des États-Unis ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Procès Bolsonaro : le Brésil montre la voie aux pays où la démocratie est attaquée
~ Un repas gastronomique sans viande est-il concevable en France ?
~ Drones en Pologne : Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de l’escalade
~ La cloche de la paix sonne à l’ONU, au milieu d’une cacophonie de conflits
~ Ebola en RDC : l’épidémie peut être contenue si le soutien s’accroît, selon l'OMS
~ Israël-Palestine : l’Assemblée générale tente de relancer la solution à deux États
~ La Guinée équatoriale déboutée dans l’affaire de immeuble de l’avenue Foch
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les incursions de drones en Pologne
~ Gaza : « Le silence de la fatigue ne doit pas étouffer les voix de ceux qui endurent ce cauchemar »
~ Incursion de drones russes en Pologne : le Conseil de sécurité convoqué en urgence
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter