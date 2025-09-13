Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un repas gastronomique sans viande est-il concevable en France ?

par Bruno Cardinale, Maître de conférences et chercheur en marketing, Université Le Havre Normandie
La viande occupe une place centrale dans les repas festifs. Et si la réussite de notre transition alimentaire passait par la transformation du repas gastronomique ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Drones en Pologne : Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de l’escalade
~ La cloche de la paix sonne à l’ONU, au milieu d’une cacophonie de conflits
~ Ebola en RDC : l’épidémie peut être contenue si le soutien s’accroît, selon l'OMS
~ Israël-Palestine : l’Assemblée générale tente de relancer la solution à deux États
~ La Guinée équatoriale déboutée dans l’affaire de immeuble de l’avenue Foch
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les incursions de drones en Pologne
~ Gaza : « Le silence de la fatigue ne doit pas étouffer les voix de ceux qui endurent ce cauchemar »
~ Incursion de drones russes en Pologne : le Conseil de sécurité convoqué en urgence
~ Corée du Nord : un rapport de l’ONU décrit la souffrance, la répression et la peur
~ Conflit du lac Tchad : la solution repose sur les économies locales et non sur les armes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter