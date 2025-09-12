Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Drones en Pologne : Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de l’escalade

Après l’incursion de drones militaires soupçonnés d’appartenir à la Russie sur le territoire polonais, le Conseil de sécurité de l'ONU s’est réuni en urgence, vendredi. Alors que l’incident fait craindre une escalade régionale, Kiev et Moscou se sont accusées mutuellement de vouloir internationaliser le conflit.


© Nations Unies -
