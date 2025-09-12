Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ebola en RDC : l’épidémie peut être contenue si le soutien s’accroît, selon l'OMS

Il est possible de contenir la dernière épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) à condition que des mesures appropriées soient prises au cours des deux prochaines semaines, a affirmé vendredi un responsable de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).


© Nations Unies -
