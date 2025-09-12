EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les incursions de drones en Pologne

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence, à la demande de la Pologne, après la violation de l’espace aérien du pays par des drones soupçonnés d’avoir été pilotés par la Russie. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



Lire l'article complet