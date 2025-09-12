Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : « Le silence de la fatigue ne doit pas étouffer les voix de ceux qui endurent ce cauchemar »

« Les habitants de Gaza ne demandent pas la charité, ils réclament leur droit à vivre en sécurité, dans la dignité et en paix. Et notre humanité – la vôtre, la mienne, la nôtre à tous – exige que nous agissions maintenant ». C’est l’appel poignant lancé vendredi par une employée de l’ONU déployée sur le terrain dans l’enclave palestinienne.


© Nations Unies -
