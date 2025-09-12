Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Incursion de drones russes en Pologne : le Conseil de sécurité convoqué en urgence

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir, vendredi après-midi, après la violation de l’espace aérien de la Pologne par des drones soupçonnés d’avoir été pilotés par la Russie. L'incident, du jamais vu depuis le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022, fait planer la menace d’une escalade régionale.


© Nations Unies -
