Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Turquie. La répression de la liberté d’expression et de réunion révèle une tendance inquiétante marquée par les violences policières

par Amnesty International
En réaction à l’interdiction générale illégale de toute manifestation pendant trois jours ordonnée par le gouverneur d’Istanbul et aux informations faisant état d’un recours illégal à la force par la police contre les manifestant·e·s, Esther Major, directrice adjointe du programme Recherche pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « La répression exercée par les autorités […] The post Turquie. La répression de la liberté d’expression et de réunion révèle une tendance inquiétante marquée par les violences policières appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
