Corée du Nord : un rapport de l’ONU décrit la souffrance, la répression et la peur

La situation générale des droits humains s’est détériorée en République populaire démocratique de Corée (RPDC), s’est alarmé vendredi le Bureau des droits de l'homme de l’ONU dans un rapport qui raconte une décennie « de souffrances, de répression et de peurs accrues ».

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 12 septembre 2025