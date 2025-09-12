Les animaux de compagnie sont-ils des gages de bonheur ? Des recherches apportent des bémols
par Christophe Gagné, PhD candidate, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Catherine Amiot, Professor, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
La croyance populaire veut que les animaux de compagnie soient bénéfiques pour le bien-être de leurs propriétaires. Des recherches suggèrent qu’il faudrait nuancer cette idée.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 12 septembre 2025