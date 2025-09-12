Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les animaux de compagnie sont-ils des gages de bonheur ? Des recherches apportent des bémols

par Christophe Gagné, PhD candidate, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Catherine Amiot, Professor, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
La croyance populaire veut que les animaux de compagnie soient bénéfiques pour le bien-être de leurs propriétaires. Des recherches suggèrent qu’il faudrait nuancer cette idée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
