Observatoire des droits humains

Lecornu en quête de majorité : comment nos voisins européens créent le consensus

par Damien Lecomte, Chercheur associé en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Dans les démocraties parlementaires européennes, des négociations permettent la formation de coalitions gouvernementales. Le premier ministre Sébastien Lecornu s’en inspirera-t-il ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
