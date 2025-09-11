Attaque au Qatar : Israël brave la condamnation unanime du Conseil de sécurité

La frappe israélienne qui a visé mardi un quartier de Doha, tuant six personnes dont cinq membres du Hamas, a suscité jeudi la condamnation de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité. Le Qatar a dénoncé une atteinte à son rôle de médiateur, tandis qu’Israël affirme avoir visé les « cerveaux du terrorisme ».



