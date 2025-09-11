Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Zambie : Un déversement d’acide met en danger la santé des habitants

par Human Rights Watch
(Johannesburg) – Les autorités zambiennes devraient prendre des mesures suite aux récentes informations selon lesquelles la pollution des eaux et des sols due à un déversement d'acide dans une zone d'exploitation minière du…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
