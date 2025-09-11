Zambie : Un déversement d’acide met en danger la santé des habitants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une section d’un barrage géré par la société minière chinoise Sino-Metals Leach Zambia près de Kitwe, en Zambie, dont la rupture partielle 18 février 2025 a causé le déversement de dangereux déchets toxiques acides dans la rivière Kafue. Image extraite d’une vidéo filmée le lendemain, le 19 février 2025. © 2025 AP Photo/Richard Kille, file (Johannesburg) – Les autorités zambiennes devraient prendre des mesures suite aux récentes informations selon lesquelles la pollution des eaux et des sols due à un déversement d'acide dans une zone d’exploitation minière du…



Lire l'article complet