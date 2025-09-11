Ressourceries, Emmaüs, Le Relais : les acteurs emblématiques de la seconde main menacés par la grande distribution
par Benjamin Cordrie, Enseignant-chercheur, titulaire de la chaire économie sociale et circulaire, UniLaSalle
Victor Bayard, Docteur en génie urbain. Chercheur en socio-économie., UniLaSalle
Aux côtés d’association comme Emmaüs, de plateformes comme Vinted, la grande distribution entre sur le marché de la seconde main. Faut-il s’en réjouir ?
- jeudi 11 septembre 2025