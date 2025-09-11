Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Charlie Kirk, le martyr du trumpisme

par Jérôme Viala-Gaudefroy, Spécialiste de la politique américaine, Sciences Po
Charlie Kirk, tué ce 10 septembre, était une voix très écoutée au sein de la galaxie trumpiste, spécialement par les jeunes. Son assassinat aura sans doute de nombreuses conséquences.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
