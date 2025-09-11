Aggravation alarmante de la malnutrition chez les enfants de Gaza

Alors que l'offensive militaire israélienne s'intensifie à Gaza ravagée par la guerre, les dépistages révèlent une aggravation de la malnutrition aiguë chez les enfants de l’enclave palestinienne en août, avec des taux qui dépassent les chiffres de juillet, a prévenu jeudi l’Unicef.



Lire l'article complet