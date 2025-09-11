Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Attaques contre des écoles : une hausse effarante de 44% en 2024

Les attaques contre les écoles dans les zones de conflit du monde entier ont augmenté de 44 % au cours de l'année écoulée, selon l'ONU, avec pour conséquence des morts, des enlèvements et le traumatisme de milliers d'enseignants et d'élèves.


© Nations Unies -
