Attaques contre des écoles : une hausse effarante de 44% en 2024

Les attaques contre les écoles dans les zones de conflit du monde entier ont augmenté de 44 % au cours de l'année écoulée, selon l'ONU, avec pour conséquence des morts, des enlèvements et le traumatisme de milliers d'enseignants et d'élèves.



