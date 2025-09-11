Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Nous devons faire mieux » pour soutenir Haïti ravagé par les gangs

La violence des gangs, la faim et l’instabilité continuent de secouer Haïti. « Nous devons faire mieux » pour soutenir les familles qui luttent pour survivre face à une pénurie alarmante de financements humanitaires, a averti mercredi le Coordonnateur des secours de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Séismes en Afghanistan : l’ONU alerte sur l’urgence humanitaire avant l’hiver
~ Les aidants autochtones essentiels à des soins de santé mentale culturellement adaptés
~ S’indigner des dépassements de coûts des projets publics ? Certainement, mais pas toujours !
~ Valoriser les déchets verts et alimentaires en limitant l’impact négatif du transport : l’exemple de Romainville
~ Vinted, Emmaüs, Le Relais : les acteurs emblématiques de la seconde main menacés par la grande distribution
~ Les discriminations, au cœur de la crise politique
~ L’expression « culture du viol » est-elle exagérée ?
~ L’assassinat de Charlie Kirk, le dernier acte de violence politique dans un pays sous tension
~ Les flottilles soulignent l'urgence de lever le blocus israélien de Gaza
~ Retraites par capitalisation ou par répartition : quel système est le plus rentable ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter