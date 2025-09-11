Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Séismes en Afghanistan : l’ONU alerte sur l’urgence humanitaire avant l’hiver

Face à la dévastation causée par de puissants séismes dans les provinces orientales de l'Afghanistan, deux agences de l’ONU demandent près de 40 millions de dollars pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés, à l’approche de la saison froide.


