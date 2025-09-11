Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les discriminations, au cœur de la crise politique

par Dubet François, Professeur des universités émérite, Université de Bordeaux
Les discriminations sont devenues l’expression centrale de l’injustice. Elles nourrissent la légitimation des inégalités, le sentiment de mépris et la fragmentation des luttes sociales.La Conversation


