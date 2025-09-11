Tolerance.ca
L’expression « culture du viol » est-elle exagérée ?

par Bérénice Hamidi, Professeure en esthétiques et politiques des arts vivants, Université Lumière Lyon 2
Le mouvement international #MeToo de lutte contre les violences sexuelles et sexistes a, en quelques années, mis en évidence le poids et l'enracinement historique des dominations exercées sur les femmes dans la société moderne. Que signifie l’expression « culture du viol » apparue dès lors dans l’espace public pour en rendre compte ? Quelle réalité traduit-elle ?

Depuis #MeToo, on commence à reconnaître le caractère massif et structurel des violences sexuelles et sexistes. Mais il reste à percer un mystère : pourquoi sont-elles si omniprésentes dans nos sociétés ?…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
