Les flottilles soulignent l'urgence de lever le blocus israélien de Gaza

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les navires faisant partie de la Clobal Sumud Flotilla en route vers Gaza sont ancrés au large de la côte de Sidi Bou Said à Tunis, en Tunisie, le 9 septembre 2025. © 2025 Anis Mili/AP Photo En l'absence de mesures internationales pour empêcher le gouvernement israélien de poursuivre ses graves crimes contre les Palestiniens à Gaza, des personnes du monde entier embarquent à bord de flottilles pour briser le blocus illégal de Gaza par Israël, acheminer l'aide dont la population a désespérément besoin et exiger la fin des atrocités commises par Israël.Cette semaine,…



