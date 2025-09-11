Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Nous devons faire mieux » pour soutenir Haïti, ravagé par les gangs, exhorte le chef des secours de l'ONU

La violence des gangs, la faim et l’instabilité continuent de secouer Haïti. « Nous devons faire mieux » pour soutenir les familles qui luttent pour survivre face à une pénurie alarmante de financements humanitaires, a averti mercredi le Coordonnateur des secours de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Retraites par capitalisation ou par répartition : quel système est le plus rentable ?
~ Mars : les nouveaux résultats de la NASA démontrent-ils des signes de vie passée ?
~ Petra Kelly, l’activiste qui a fait de la défense de l’environnement une lutte pour la paix
~ Cancer du sein : une nouvelle étude révèle un risque génétique chez les femmes africaines
~ 60 % des Africains ne croient pas que la démocratie serve leurs intérêts : comment les parlements peuvent remédier à cela
~ Maroc : Une activiste condamnée pour blasphème devrait être disculpée et libérée
~ Yémen : Des journalistes visés par des attaques
~ Turquie. La répression de la liberté d’expression et de réunion révèle une tendance inquiétante marquée par les violences policières
~ Hong Kong. Le rejet de la proposition de loi sur les unions entre personnes de même sexe révèle le mépris des droits des personnes LGBTI
~ Turquie : Abandonner les poursuites contre le Barreau d’Istanbul
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter