Observatoire des droits humains

Turquie. La répression de la liberté d’expression et de réunion révèle une tendance inquiétante marquée par les violences policières

par Amnesty International
En réaction à l’interdiction générale illégale de toute manifestation pendant trois jours ordonnée par le gouverneur d’Istanbul et aux informations faisant état d’un recours illégal à la force par la police contre les manifestant·e·s, Esther Major, directrice adjointe du programme Recherche pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « La répression exercée par les autorités […] The post Turquie. La répression de la liberté d’expression et de réunion révèle une tendance inquiétante marquée par les violences policières appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
