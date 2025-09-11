Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Cancer du sein : une nouvelle étude révèle un risque génétique chez les femmes africaines

par Mahtaab Hayat, Lecturer, University of the Witwatersrand
Jean-Tristan Brandenburg, Researcher Sydney Brenner Institute for Molecular Bioscience, University of the Witwatersrand
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. En Afrique subsaharienne, il est aussi la principale cause de décès liés au cancer.

Les facteurs de risque connus incluent le fait d’être une femme, l’âge, le surpoids, la consommation d’alcool et les prédispositions génétiques.

Dans ce domaine, les études dites « d’association à l’échelle du génome » ou…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
