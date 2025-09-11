60 % des Africains ne croient pas que la démocratie serve leurs intérêts : comment les parlements peuvent remédier à cela
par Temitayo Isaac Odeyemi, Research fellow, International Development Department, University of Birmingham
Partout en Afrique, la démocratie est mise à l'épreuve par la montée de l'autoritarisme et des coups d'État militaires, ainsi que par un fossé grandissant entre les citoyens et les institutions censées les représenter.
Le dernier rapport phare d'Afrobarometer, un réseau de recherche panafricain, lance un avertissement solennel. Publié en juillet 2025, le rapport intitulé « Citizen Engagement, Citizen Power » (Engagement citoyen, pouvoir citoyen) révèle que…
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 11 septembre 2025