Maroc : Une activiste condamnée pour blasphème devrait être disculpée et libérée

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’activiste marocaine Ibtissame Lachgar tenait son prix « One Law For All » (« Une loi pour tou-te-s ») lors de la Conférence laïque tenue à Londres en novembre 2018. © 2018 Nederlandse Leeuw/Wikimedia (Beyrouth) – Les autorités marocaines devraient annuler d’urgence la peine de 30 mois de prison prononcée à l’encontre d’une activiste reconnue coupable de blasphème, après avoir porté un tee-shirt considéré comme offensant. Les autorités devraient garantir le respect du droit à la liberté d’expression.Cette activiste, Ibtissame Lachgar, a été arrêtée…



