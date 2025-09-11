Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : Des journalistes visés par des attaques

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un journaliste courait près de la ligne de front à Taizz, dans le sud-ouest du Yémen, début 2025 ; dans cette zone souvent attaquée par les forces houthies, un tireur embusqué était suspecté de cibler des journalistes et d’autres civils.  © 2025 Ahmed al-Basha Les divers belligérants au Yémen – notamment les Houthis, le Conseil de transition du Sud et le gouvernement officiel – ont commis de graves abus à l’encontre les journalistes de ce pays.Le ciblage des journalistes et des médias est une atteinte à la liberté d'expression. De nombreux journalistes ont…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Turquie : Abandonner les poursuites contre le Barreau d’Istanbul
~ Égypte : Vague de répression contre les créateurs de contenus en ligne
~ Intrusion de drones russes en Pologne : l’ONU s’inquiète du « risque réel » d’expansion du conflit en Ukraine
~ Ville de Gaza : l’exode impossible d’un million de civils pris au piège
~ Nintendo : « Super Mario Bros. », quarante ans de jeunesse éternelle
~ Quand l’intelligence artificielle bouscule le journalisme
~ Israël/TPO. L’ordre émis par Israël d’évacuer l’ensemble de la population de la ville de Gaza est ilégal et inhumain
~ Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté
~ Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération
~ L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter