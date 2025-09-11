Yémen : Des journalistes visés par des attaques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un journaliste courait près de la ligne de front à Taizz, dans le sud-ouest du Yémen, début 2025 ; dans cette zone souvent attaquée par les forces houthies, un tireur embusqué était suspecté de cibler des journalistes et d’autres civils. © 2025 Ahmed al-Basha Les divers belligérants au Yémen – notamment les Houthis, le Conseil de transition du Sud et le gouvernement officiel – ont commis de graves abus à l’encontre les journalistes de ce pays.Le ciblage des journalistes et des médias est une atteinte à la liberté d'expression. De nombreux journalistes ont…



