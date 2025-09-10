Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Observatoire des droits humains

Turquie : Abandonner les poursuites contre le Barreau d’Istanbul

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des avocats du Barreau d'Istanbul manifestaient dans cette ville turque le 23 juin 2025, contre l'arrestation quatre jours auparavant de leur confrère Mehmet Pehlivan, avocat du maire emprisonné Ekrem İmamoğlu ; ils protesatient aussi contre la detention injuste de plusieurs autres avocats turcs. © 2025 Barreau d'Istanbul (Istanbul Barosu) (Ankara, 10 septembre 2025) – Les poursuites pénales et civiles engagées contre le conseil exécutif du Barreau d'Istanbul sont incompatibles avec les obligations internationales de la Turquie en matière de droits humains et…


© Human Rights Watch -
