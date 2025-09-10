Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Égypte : Vague de répression contre les créateurs de contenus en ligne

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme rédigeait un message sur son téléphone portable, en juillet 2022.  © 2022 Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images (Beyrouth, 10 septembre 2025) – Depuis juillet 2025, les autorités égyptiennes mènent une campagne abusive d'arrestations massives et de poursuites judiciaires visant les créateurs de contenu en ligne, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Selon les déclarations du ministère de l'Intérieur, les autorités ont arrêté ou poursuivi en justice pour contenu en ligne au moins 29 personnes, dont au moins 19 femmes et un enfant,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
