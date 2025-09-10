Égypte : Vague de répression contre les créateurs de contenus en ligne

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme rédigeait un message sur son téléphone portable, en juillet 2022. © 2022 Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images (Beyrouth, 10 septembre 2025) – Depuis juillet 2025, les autorités égyptiennes mènent une campagne abusive d'arrestations massives et de poursuites judiciaires visant les créateurs de contenu en ligne, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Selon les déclarations du ministère de l'Intérieur, les autorités ont arrêté ou poursuivi en justice pour contenu en ligne au moins 29 personnes, dont au moins 19 femmes et un enfant,…



