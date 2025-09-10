Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Intrusion de drones russes en Pologne : l’ONU s’inquiète du « risque réel » d’expansion du conflit en Ukraine

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, suit avec une vive inquiétude les informations selon lesquelles des drones militaires russes sont entrés en Pologne pendant la nuit, violant l'espace aérien polonais et causant des dommages à des zones résidentielles, a dit son porte-parole.


© Nations Unies -
