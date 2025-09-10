Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ville de Gaza : l’exode impossible d’un million de civils pris au piège

Dans le nord de l'enclave palestinienne, la survie se joue désormais au jour le jour, voire d’heure en heure. Mercredi, l’armée israélienne a de nouveau frappé plusieurs bâtiments résidentiels de la ville de Gaza, forçant des familles entières à se rassembler à découvert, après avoir été prévenues que leur immeuble serait pris pour cible.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Intrusion de drones russes en Pologne : l’ONU s’inquiète du « risque réel » d’expansion du conflit en Ukraine
~ Nintendo : « Super Mario Bros. », quarante ans de jeunesse éternelle
~ Quand l’intelligence artificielle bouscule le journalisme
~ Israël/TPO. L’ordre émis par Israël d’évacuer l’ensemble de la population de la ville de Gaza est ilégal et inhumain
~ Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté
~ Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération
~ L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
~ Le commerce et la démocratie restent les principaux remparts contre les guerres inter-étatiques
~ Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?
~ Pourquoi mon enfant oublie toujours ses affaires – et comment l’aider
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter