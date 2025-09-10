Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël/TPO. L’ordre émis par Israël d’évacuer l’ensemble de la population de la ville de Gaza est ilégal et inhumain

par Amnesty International
Israël doit annuler immédiatement l’ordre d’évacuation générale donné par l’armée aux habitant·e·s de la ville de Gaza le 9 septembre, alors que le pays intensifie ses attaques contre la ville, exacerbant la souffrance des civil·e·s dans le contexte du génocide actuel, a déclaré Amnesty International le 10 septembre 2025. L’ordre donné ce matin par l’armée israélienne concernant […] The post Israël/TPO. L’ordre émis par Israël d’évacuer l’ensemble de la population de la ville de Gaza est ilégal et inhumain appeared first on Amnesty International. ]]>


