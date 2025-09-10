Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté

Les repas scolaires sont bien plus qu'une assiette de nourriture. Ils jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'éducation. Et la bonne nouvelle, c'est que la fourniture de ces repas progresse dans le monde.

© Nations Unies - mercredi 10 septembre 2025