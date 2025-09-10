Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Iran ont conclu mardi un accord ouvrant la voie à la reprise des inspections dans les sites nucléaires du pays. Suspendues depuis le début de l’été, après une série de frappes israéliennes et américaines contre plusieurs installations, elles sont jugées cruciales à l’approche de l’expiration de l’accord de Vienne.



Lire l'article complet