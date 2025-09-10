Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Iran ont conclu mardi un accord ouvrant la voie à la reprise des inspections dans les sites nucléaires du pays. Suspendues depuis le début de l’été, après une série de frappes israéliennes et américaines contre plusieurs installations, elles sont jugées cruciales à l’approche de l’expiration de l’accord de Vienne.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté
~ L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
~ Le commerce et la démocratie restent les principaux remparts contre les guerres inter-étatiques
~ Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?
~ Pourquoi mon enfant oublie toujours ses affaires – et comment l’aider
~ Quelles solutions de dépollution contre les PFAS dans les sols et les eaux souterraines ?
~ Échec du présidentialisme, retour au parlementarisme ?
~ L’Allemagne face à Trump : le vrai poids du déséquilibre commercial
~ Le dernier accord de paix vacille en RDC : pourquoi ces échecs à répétition
~ Une villa sur les rives du Tigre : Agatha Christie en Irak
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter