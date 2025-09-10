L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
par Jimmy Bordarie, Docteur, Maitre de conférences, Université de Tours
Alizée Richalley, Doctorante en psychologie du développement, Université de Tours
Caroline Giraudeau, Professeur des Universités en Psychologie du Développement, Université de Tours
L’alexithymie correspond à des difficultés majeures pour identifier, traiter et exprimer ses émotions. Étudié en psychologie, ce trait de la personnalité reste méconnu du grand public.
