Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions

par Jimmy Bordarie, Docteur, Maitre de conférences, Université de Tours
Alizée Richalley, Doctorante en psychologie du développement, Université de Tours
Caroline Giraudeau, Professeur des Universités en Psychologie du Développement, Université de Tours
L’alexithymie correspond à des difficultés majeures pour identifier, traiter et exprimer ses émotions. Étudié en psychologie, ce trait de la personnalité reste méconnu du grand public.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté
~ Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération
~ Le commerce et la démocratie restent les principaux remparts contre les guerres inter-étatiques
~ Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?
~ Pourquoi mon enfant oublie toujours ses affaires – et comment l’aider
~ Quelles solutions de dépollution contre les PFAS dans les sols et les eaux souterraines ?
~ Échec du présidentialisme, retour au parlementarisme ?
~ L’Allemagne face à Trump : le vrai poids du déséquilibre commercial
~ Le dernier accord de paix vacille en RDC : pourquoi ces échecs à répétition
~ Une villa sur les rives du Tigre : Agatha Christie en Irak
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter