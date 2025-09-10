Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quelles solutions de dépollution contre les PFAS dans les sols et les eaux souterraines ?

par Maxime Cochennec, Chercheur site et sols pollués, BRGM
Clément Zornig, Responsable de l’unité Risques, Sites et Sols Pollués au BRGM, BRGM
Stefan Colombano, Ingénieur-chercheur au BRGM, BRGM
Les techniques actuelles ne permettent pas de détruire de façon sûre et systématique ces substances sans risquer de déplacer le problème en produisant d’autres PFAS plus petits et tout aussi dangereux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté
~ Nucléaire iranien : l’AIEA et Téhéran reprennent le chemin de la coopération
~ L’alexithymie : pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
~ Le commerce et la démocratie restent les principaux remparts contre les guerres inter-étatiques
~ Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?
~ Pourquoi mon enfant oublie toujours ses affaires – et comment l’aider
~ Échec du présidentialisme, retour au parlementarisme ?
~ L’Allemagne face à Trump : le vrai poids du déséquilibre commercial
~ Le dernier accord de paix vacille en RDC : pourquoi ces échecs à répétition
~ Une villa sur les rives du Tigre : Agatha Christie en Irak
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter