Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le leadership des femmes est indispensable à l’ONU pour la réformer, selon une ancienne responsable

Depuis la création des Nations Unies il y a 80 ans, seules cinq femmes ont occupé la Présidence de l'Assemblée générale, où les 193 États membres de l'ONU débattent des défis auxquels le monde est confronté.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une villa sur les rives du Tigre : Agatha Christie en Irak
~ Près de 412 millions d’enfants en situation d’extrême pauvreté dans le monde
~ Nintendo : « Super Mario », quarante ans de jeunesse éternelle
~ Niger : Un groupe armé islamiste a exécuté des civils et incendié des maisons
~ Sénégal : un trop grand silence sur le viol conjugal
~ Trafic d’animaux sauvages en Corée du Nord : quand le gouvernement ferme les yeux
~ « Bloquons tout », « grève générale » : quel rôle politique les grèves ont-elles joué en France depuis la fin du XIXe siècle ?
~ Combat mondial contre le VIH/sida depuis plus de quarante ans : la France s’est-elle arrogé le beau rôle ?
~ Comment, depuis quarante ans, la France se rêve à la tête du combat mondial contre le VIH/sida
~ Baptême du feu pour Annalena Baerbock : une présidence sous haute tension
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter