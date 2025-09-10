Tolerance.ca
Près de 412 millions d’enfants en situation d’extrême pauvreté dans le monde

Nourriture insuffisante, installations sanitaires inexistantes, absence d’un toit décent, défaut d’accès aux soins de santé et à l’éducation… telle est la réalité d’environ 412 millions d’enfants en situation d’extrême pauvreté à travers le monde, selon un rapport de l’Unicef et de la Banque mondiale publié cette semaine.


© Nations Unies -
