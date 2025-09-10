Niger : Un groupe armé islamiste a exécuté des civils et incendié des maisons

par Human Rights Watch

Click to expand Image La police militaire du Niger monte la garde lors d'un rassemblement de partisans de la junte militaire nigérienne devant une base aérienne à Niamey, le 27 août 2023. © 2023 AFP via Getty Images (Nairobi) – Le groupe armé islamiste État islamique au Sahel (EIS) a intensifié ses attaques contre des civils au Niger depuis mars 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces attaques ont violé le droit international humanitaire, et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre.Lors d’au moins cinq attaques commises dans la région de Tillabéri, dans l’ouest…



Lire l'article complet