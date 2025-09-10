Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Niger : Un groupe armé islamiste a exécuté des civils et incendié des maisons

par Human Rights Watch
Le groupe armé islamiste État islamique au Sahel (EIS) a intensifié ses attaques contre des civils au Niger depuis mars 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ces attaques ont violé le droit international humanitaire, et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre.Lors d'au moins cinq attaques commises dans la région de Tillabéri, dans l'ouest…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
