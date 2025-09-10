Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sénégal : un trop grand silence sur le viol conjugal

par Blogueurs invités
Les auteurs des actes de violences dont sont victimes les femmes sont le plus souvent leurs époux. Dans la majorité de ces foyers, elles subissent silencieusement le viol conjugal.


Lire l'article complet

© Global Voices -
