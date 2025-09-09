Népal : l’ONU appelle au calme après la répression sanglante de manifestations

Le Népal a basculé dans la tourmente. Mardi, son premier ministre a présenté sa démission, quelques heures après avoir réprimé dans le sang des manifestations dénonçant la corruption des élites politiques du pays. L’ONU a immédiatement appelé à la retenue et au dialogue.



Lire l'article complet