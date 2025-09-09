L’ONU condamne une attaque israélienne au Qatar, médiateur dans le conflit à Gaza

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné mardi des frappes aériennes israéliennes qui visaient des responsables du Hamas à Doha, la capitale du Qatar, un pays qui joue un rôle de médiateur dans la guerre qui oppose Israël au mouvement palestinien.



Lire l'article complet